Quem não se lembra do pequeno velho comboio que percorria a linha de praias, da Costa da Caparica à Fonte da Telha? O transporte e a respectiva infra-estrutura foram, este ano, comprados por Greg Bernard, empresário francês, já proprietário dos restaurantes Dr. Bernard e Palms Dr. Bernard, ambos ali por perto. A aquisição rondou um milhão de euros.

E parece que em 2025 esta ferrovia balnear poderá voltar a circular. Enquanto os apitos da locomotiva não voltam a soar, o terminal do Transpraia, na Praia da Riviera, recebe as obras do artista luso-brasileiro Kampus, numa parceria com a Underdogs. “O maior recurso natural da Caparica não é a praia: é a criatividade das pessoas [...] Foi a Pauline Foessel da Underdogs que me apresentou o Kampus, uma verdadeira mais-valia da Caparica. Fiquei feliz por outros artistas locais terem vindo visitar e apoiar a iniciativa, como Bordalo, Vhils ou Malibu Ninjas. O Transpraia pode ser um forte pólo cultural e tornar-se um centro de exposições na margem sul do Tejo”, afirma Bernard, citado em comunicado.

Kampus Intervenção feita anteriormente por Kampus

Está dado o mote para o futuro desta estrutura. O novo proprietário quer fazer dela um pólo cultural, local de exposições e residências artísticas. Este primeiro passo foi dado em conjunto com a Underdogs, que realiza a primeira exposição na Costa da Caparica. Kampus, conhecido pela personagem Sausage, produziu 25 obras para este local e o percurso sugerido aos visitantes é, ele próprio, uma viagem pelo imaginário colectivo em torno do Transpraia. A exposição pode ser visitada pelo público entre os dias 18 e 20 de Outubro.

Sobre o futuro deste comboio, o empresário dá conta da criação de uma associação – Amigos do Transpraia –, "dedicada à restauração e preservação do Transpraia, das estações e do ambiente envolvente." O objectivo continua a ser ter o comboio a circular no Verão de 2025. Até lá, o Greg Bernard espera reunir o investimento necessário para revitalizar este clássico da Costa da Caparica.

Praia da Riviera (Costa da Caparica). 18-20 Out 10.00-18.00. Entrada livre

