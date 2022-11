MamaFood: há uma nova app que lhe traz comida caseira até casa

Time Out em associação com MamaFood

Através de uma plataforma que oferece pratos autênticos de todo o mundo, preparados por cozinheiros perto de si, a MamaFood tem como objectivo interligar pessoas que gostam de comer e experimentar receitas diferentes e pessoas que adoram e sabem cozinhar. Do melhor que há, de uma casa para outra.

O poder da comida caseira vem do amor e cuidado com que é elaborada. Se a isto, que já não é pouca coisa, adicionarmos o facto de poder viajar e descobrir sabores autênticos de todo o mundo através de receitas tradicionais, vai ser impossível não querer experimentar. Através da MamaFood, os clientes sabem exactamente quem confecciona a sua refeição. Por seu turno, no que toca à sustentabilidade da plataforma, esta permite que cozinheiros locais, seus vizinhos, portanto, muitos deles imigrantes, ganhem dinheiro a fazer o que mais gostam, ajudando-os a melhor se integrarem na sociedade.

Mariana Valle Lima

“Os cozinheiros não são funcionários da MamaFood, são antes empresários e os mais concorridos facturam alguns milhares de euros por mês. Temos a ambição de fazer isto por todos os nossos cozinheiros e por milhares e milhares de cozinheiros por toda a Europa e mundo afora”, explicam Shadi Osta e Wim Durie, fundadores da MamaFood, que elegeram Lisboa para testar este conceito de plataforma. “Muitas destas pessoas são mães ou pais que se encontram em casa com os filhos, reformados ou imigrantes, e que adoram cozinhar”, acrescenta ainda Shadi.

Para quem já está ansioso para experimentar a app, saiba que os cozinheiros estão disponíveis diariamente ao almoço e jantar. Durante estas horas, tudo se processa tal como se estivesse a encomendar uma refeição através de outras aplicações de food delivery existentes no mercado. O cliente tem apenas de escolher o que quer encomendar através da app – isso, sim, pode dar trabalho devido ao número de opções deliciosas disponíveis – e pôr a mesa para desfrutar de uma deliciosa refeição.

Time Out Portugal

Só para ter uma ideia, as receitas vão desde a Ásia à América do Sul, da África aos países árabes, passando ainda pela Europa, sem esquecer a gastronomia portuguesa. Quanto às pessoas com alergias alimentares, é possível seleccionar os ingredientes não desejados, recorrendo a filtros, obtendo apenas resultados seguros. O mesmo acontece com os diferentes tipos de dieta – vegetariana, vegan, sem glúten, sem lacticínios ou halal.



Actualmente fazem parte da plataforma cerca de 100 cozinheiros residentes na área da grande Lisboa, todos eles com formação e consequente certificação europeia para a segurança e higiene alimentar. Além disso, a equipa da MamaFood visita regularmente todas as cozinhas presentes na app, experimentando sempre toda e qualquer receita antes de ser posta à venda na MamaFood para garantir que todos os pratos têm a qualidade pretendida.

Ficou com vontade de experimentar? Existem mais de 250 receitas para provar.

A app já está disponível para download em iOS e Android.