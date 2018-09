Mami: comida orgânica com muito sabor no novo restaurante de Picoas

Comida orgânica e saudável não é só feita de vegetais e essa ideia de refeições sensaboronas já lá vai. Embora o nome do novo restaurante do Picoas Plaza não deixe claro logo à partida, esta organic food do Mami traduz-se essencialmente em hambúrgueres. Mas além de hamburgueria, é também cafetaria, padaria, pastelaria, wine bar e bar 100% biológico. Tudo a querer mostrar a diversidade de uma cozinha saudável.

O Mami nasceu pela mão de três amigos que depois de uma mudança drástica de hábitos alimentares quiseram abrir um sítio que desse a mesma possibilidade de mudança de vida aos outros. Preferem, por isso, que o destaque não esteja neles mas naquilo que construíram no pátio interior do Picoas Plaza – um restaurante enorme, com 700 metros quadrados, para todas as horas do dia, com uma ementa sem qualquer tipo de químicos ou transformações.

Abre às 07.00 e tem logo a parte da cafetaria a servir café biológico e padaria, com uma montra muito apetecível, que vai desde os doces e barras de cereais caseiras às muitas variedades de pão, todo produzido aqui, com massa-mãe e farinhas biológicas moídas em moinho de pedra. Além dos pães que vendem para fora, há quatro pães feitos especificamente para os hambúrgueres, que são os meninos da mami, que é como quem diz, o forte da casa.

Fotografia: Manuel Manso

Há pão brioche, rústico, bolo lêvedo e pão pita, recheados depois com cerca de 10 a 15 ingredientes biológicos cada – não é coisa só para encher e transformá-lo numa sanduíche grandalhona. É tudo pensado pelos chefs Diogo Conde e Fábio Rodrigues para dar sabor e mostrar combinações invulgares. Há, por exemplo, um hambúrguer dos Trópicos, com vaca – a carne utilizada é toda biológica –, puré de abacate, lima, picadinho, aros de cebola crocante, queijo Flores de montanha envelhecido, agrião, coentros e rúcula (12€). Mas há também um vegan com húmus, lima, paprika fumada, sésamo, ketchup de cogumelos, abacate, coentros e chutney de tomate em pão pita (9,50€) ou o surpreendente hambúrguer Sesimbra, de peixe espadarte, com zucchini salteado com pesto, amendoim tostado, feta, alface, agrião e espinafres (15,50€).

Fotografia: Manuel Manso

Nas entradas, todos os dias conte com uma sopa diferente e pratos bons para picar, como as tábuas de enchidos portugueses, com frutos secos e tostas caseiras (19,50€) ou um queijo curado com geleia de Porto (7,50€).

Fotografia: Manuel Manso

A garrafeira também não foi descurada e além de ocupar lugar de destaque na sala do Mami, segue a mesma ideologia de todo o restaurante. É totalmente biológica e tem 80 referências nacionais e outras dez europeias. A partir das 12.00, no bar, há também sumos naturais e no bar da entrada todas as bebidas espirituosas são igualmente biológicas. Se preferir ficar por uma limonada, aqui há de pitaia ou de açaí.

Tome atenção às sobremesas – além de as poder comer a qualquer hora do dia, podiam bem estar num restaurante de fine dining, tal o cuidado com que Francisco Pavia as apresenta e trabalha. Prove o éclair de espelta com gelado de abóbora ou o tomate recheado com um cremoso de tomate e especiarias.

Picoas Plaza, Rua Tomás Ribeiro, 65 (Picoas). 96 870 3906. Restaurante Seg-Dom 07.00-00.00, Esplanada e cafetaria 07.00-22.00, Bar 12.00-00.00.



