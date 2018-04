Mamma mia: os ABBA estão de volta 35 anos depois

O último disco de estúdio dos suecos, The Visitors, é de 1981. Agora, estão de volta com duas novas canções que suportam uma nova tour mundial chamada “Abbatar”.

Podíamos começar isto com a descrição de uma letra, com um GIF de passos de dança, com o ajeitar dos cabelos. Mas depois pensámos que já toda a gente sabe e que o melhor mesmo é ir pela simplicidade: os ABBA estão de volta.

Através de uma mensagem partilhada no seu Instagram oficial, o super-grupo sueco anuncia que se voltaram a juntar 35 anos depois e que esse encontro gerou dois novos temas inéditos e a ideia de uma tour mundial que ainda carece de datas.

O pior é que, a não ser que um daqueles hackers amigos revele a coisa, teremos de esperar até Dezembro, pelo tal programa da NBC/BBC onde se vai mostrar uma das novas canções – lê-se no comunicado. Pronto, até lá é voltar aos discos e voltar a decorar as letras, se for caso disso.