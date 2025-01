Mango abre a primeira loja para adolescentes em Portugal

A linha, criada em 2021, dedicada a adolescentes, acaba de abrir a primeira loja exclusiva em Portugal. Fica no Centro Comercial Vasco da Gama, tem 200 metros quadrados e junta vestuário e acessórios para rapazes e raparigas. Fora de Espanha, esta é a terceira loja Mango Teen, depois de Andorra e Londres, ambas aberturas do último ano.

"Este é mais um passo da nossa aposta numa expansão internacional da Mango Teen, que iniciámos no ano passado e que continuaremos a reforçar nos próximos meses para consolidar uma oferta global que responda a todos os segmentos: mulher, homem, criança e adolescentes", afirmou Berta Moral, directora da Mango Kids e Teen, citada num comunicado da marca de fast fashion.

Criada em 2021, a linha juvenil da Mango já estava disponível na loja online. A expansão para os espaços de venda físicos não vão ficar por aqui. A empresa tenciona abrir, ainda em 2025, uma segunda loja, no UBBO, na Amadora. Em Espanha, a perspectiva é de 15 novas aberturas.

"A linha preenche uma lacuna existente no mercado e lidera-o com modelos actuais, frescos e juvenis, marcando o ritmo da moda jovem contemporânea", referiu a mesma responsável, citada em comunicado. As primeiras lojas desta linha abriram em 2022. Segundo a marca, nos dois anos seguintes, a Mango Kids e Teen registaram um crescimento de dois dígitos no volume de negócios.

Centro Comercial Vasco da Gama (Parque das Nações). Seg-Dom 10.00-00.00

🍿 Filmes e séries para 2025 – leia grátis a nova edição da Time Out Portugal

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp