Manu Chao dá concerto acústico no LAV

Manu Chao vai trazer a Lisboa o espectáculo Ultra Acústico, feito de versões despojadas e intimistas das suas canções. O concerto, anunciado esta sexta-feira, acontece já no próximo dia 30 de Janeiro, uma quinta-feira, no LAV – Lisboa ao Vivo.

O músico franco-espanhol, que no ano passado deu três concertos em Portugal ao longo do Verão, vai revisitar os temas de ​​Viva Tu, álbum lançado em 2024 e que interrompeu um silêncio discográfico de 17 anos, além de êxitos como “Clandestino”, “Me Gustas Tu” e “Mala Vida” (lançado ainda com os Mano Negra).

Composto por 13 temas, incluindo dois, "São Paulo Motoboy" e “Coração no Mar”, cantados em português, o sucessor de La Radiolina (2007) foi inteiramente produzido por Chao e conta com a participação de Willie Nelson (no tema “Heaven’s Bad Day”) e Laeti (em “Tu Te Vas”).

Segundo a Soundsgood, promotora do concerto, os bilhetes vão ser colocados à venda ainda esta sexta-feira, nos locais habituais. Ainda não é conhecido o preço.

Lav - Lisboa ao Vivo (Lisboa). 30 Jan (Qui). 21.00.

