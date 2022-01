Manual para fãs de Squid Game chega às livrarias cheio de desafios

A produção sul-coreana estreou na Netflix em Setembro de 2021 e rapidamente se tornou um fenómeno global. Com cerca de 150 milhões de espectadores, foi a série mais vista do ano na plataforma de streaming. O enredo, onde centenas de pessoas aceitam entrar numa série de jogos mortais baseados em brincadeiras infantis em troca de uma fortuna em dinheiro, até pode estar "longe de ser novo ou original", mas mostrou-se "intenso, feroz e viciante" – palavra do crítico da Time Out, Eurico de Barros. Agora, chega a Portugal Squid Game: O Manual de Instruções Não Oficial, para pôr à prova o conhecimento e as habilidades de todos os fãs.

“Neste livro há mais spoilers do que lulas no mar”, avisa logo a primeira página deste manual editado pela LeYa e escrito pelo guionista e crítico de televisão Park MinJoon. Segundo a sua nota biográfica, costumava brincar com berlindes e ao jogo da corda em criança e “este livro foi a última coisa que escreveu antes de desaparecer misteriosamente depois de ter recebido uma estranha oferta no metro”, tal como acontece em Squid Game com o protagonista Seong Gi-hun. Além de um guia de episódios e de um “Quem é Quem”, com os personagens a revelar-nos mais informações sobre si mesmos, Squid Game: O Manual de Instruções Não Oficial inclui os jogos retratados na série, como os jogar e quais seriam as melhores estratégias para vencer. Mas não só.

Entre muitas outras curiosidades, será possível encontrar os números que explicam o fenómeno sem precedentes, como o custo de produção de cada episódio (1,8 milhões!), quantas chamadas por dia recebia o dono do telefone que aparecia no cartão-de-visita do recrutador dos jogos, a percentagem de aumento das vendas dos ténis Vans que os concorrentes da série usam e até quantos dentes caíram ao criador da série devido ao stress de escrever e realizar. O manual, com 114 páginas, partilha ainda as inspirações para a história, informações sobre o argumentista e realizador Hwang Dong-hyuk, recomendações de outras produções coreanas e um questionário para os leitores colocarem à prova o seu conhecimento.

Quanto à série da Netflix, já foi confirmada uma segunda temporada, mas ainda não há data de estreia prevista. A primeira, com nove episódios, é vencedora de inúmeros prémios, incluindo um Globo de Ouro para Melhor Actor Secundário, entregue a Yeong-su pelo seu papel como Oh Il-nam, também conhecido como o jogador n. 1.

Squid Game: O Manual de Instruções Não Oficial. Leya. 144 pp. 13,50€.

+ ‘Squid Game’: intenso, feroz e viciante

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana