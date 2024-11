Manuel João Vieira regressa ao Maxime em mês de viagem no tempo

Maxime Time Machine. É assim, em rima inglesa, que se apresenta a programação do restaurante do hotel Maxime para o mês de Novembro, numa altura em que o espaço assinala 75 anos de muitas vidas. Uma delas passou por Manuel João Vieira, pintor, músico e ex-candidato presidencial, Manuel João Vieira que sobe ao palco no próximo dia 23 de Novembro.

Carismático líder de bandas como Ena Pá 2000 e Irmãos Catita, Manuel João Vieira estará reforçado com o seu repertório mais recente, saído do seu mais recente álbum O tempo das andorinhas – Cantigas de dor de corno, o primeiro trabalho de Manuel João Vieira em nome próprio. E onde o artista faz “uma breve pausa das obscenidades recorrentes do seu repertório”, lê-se num comunicado enviado em Outubro pela editora Full of Stars Records. O concerto será acompanhado por um jantar, como tem sido habitual no Maxime, e também por momentos de cabaret, liderados pelas artistas de burlesco Vanity Redfire e Veronique Divine.

A programação que faz uma viagem no tempo acontece todas as sextas-feiras e sábados do mês com vários espectáculos de burlesco que recordam várias fases do Maxime, culminando no Maxime Cabaret Show: Especial 75.º Aniversário, marcado para 30 de Novembro, com vários artistas nacionais e internacionais, como as portuguesas Vanity Redfire e Manu De La Roche ou Ruby Monroe, multipremiada artista espanhola e uma das figuras mais influentes do universo burlesco à escala mundial, que se estreia em Portugal no Maxime. As reservas podem ser feitas online, no site do Maxime.

Maxime. Praça da Alegria, 58.

📯Não foi por falta de aviso. Subscreva a newsletter

⚡️Prefere receber as novidades sem filtros? Siga-nos no Instagram