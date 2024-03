Maquilhadora de Cristina Ferreira abre loja na Lx Factory

Tornou-se conhecida do grande público por ser a maquilhadora oficial da apresentadora. Em 2018, lançou uma marca própria. Agora, no dia 1 de Abril, Inês Franco abre a primeira loja.

É no dia 1 de Abril que Inês Franco abre portas à primeira loja em nome próprio. Depois de ter criado uma marca de acessórios de maquilhagem em 2018 – com loja online –, transforma o estúdio num espaço aberto ao público, no primeiro andar do principal edifício da Lx Factory, em Alcântara.

Há 25 anos no universo da maquilhagem, Inês Franco tornou-se conhecida do grande público por ser a maquilhadora oficial de Cristina Ferreira. Em 2015, lançou-se na blogosfera. Tem três livros publicados e acabou por cimentar a sua presença na indústria ao criar produtos "desenvolvidos por ela para satisfazer as necessidades dos seus clientes", de acordo com o comunicado enviado. Uma montra onde o cor-de-rosa predomina. O catálogo inclui pincéis de maquilhagem, pestanas e aplicadores e outros acessórios. Os preços vão dos 8€ aos 120€.

A inauguração do espaço aberto ao público está marcada para o primeiro dia de Abril.

Rua Rodrigues Faria, 103. Edifício I, 1.º piso, espaço L1.17.

