Maratona e Meia Maratona de Lisboa adiadas para 2021

Depois de reagendadas para Setembro, a Meia Maratona e a Maratona de Lisboa foram adiadas para 2021 devido à pandemia, anunciou esta sexta-feira, nas redes sociais, a câmara de Lisboa. A Meia Maratona irá realizar-se a 9 de Maio do próximo ano e a Maratona a 17 de Outubro. Por sua vez, a Corrida da Mulher terá lugar a 6 de Junho.

Considerado o maior evento de atletismo do país, reúne anualmente perto de 35 mil atletas. Com início na Avenida da República, em Cascais, a Maratona decorre junto ao rio, passando pelo Guincho, Oeiras, Avenida Marginal. A meta, como já é habitual, está instalada na Praça do Comércio, em Lisboa, 42 quilómetros depois. Na edição da prova de 2019, o vencedor foi o atleta etíope Andualem Shiferaw, que bateu o recorde da prova lisboeta com o tempo de 2.06 horas.

A 30.ª edição da Meia Maratona (quatro anos mais nova que a prova completa), por sua vez, terá início na Ponte 25 de Abril e irá prolongar-se por 21 quilómetros, à beira-rio, terminando junto ao Mosteiro dos Jerónimos. O etíope Mosinet Geremew foi o vencedor da última edição ao completar o percurso em 59.36 minutos.

Os corredores que já tenham feito a inscrição para este ano passam a estar automaticamente inscritos para edição de 2021, podendo optar por correr nessa edição ou na de 2022. Caso seja pretendido, é ainda possível ceder o dorsal a outra pessoa sem qualquer custo associado.

