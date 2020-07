Marca portuguesa está a angariar roupa em segunda mão para venda solidária

A Knot, uma marca 100% portuguesa de roupa para crianças até aos 12 anos, tem uma novidade planeada para Setembro: chama-se re.love e é um projecto amigo do planeta, “que nos faz repensar a forma como consumimos moda”. O objectivo é promover a economia circular através da venda de artigos em segunda mão da marca, que poderá entregar durante Julho e Agosto em lojas seleccionadas. Cinco por cento do valor angariado com estas peças reverterá para a Fundação do Gil.

“O re.love pretende relembrar que todas as peças de roupa nascem com uma história no seu design, para depois acompanharem o crescimento de uma criança nas suas brincadeiras e momentos com amigos e família. Mas também que a história dessas peças não tem de acabar quando esta deixa de servir. São peças que já foram amadas, mas que podem voltar a sê-lo numa nova família”, explica em comunicado Carla Caetano, fundadora da Knot, que produz localmente, com parceiros portugueses e materiais naturais, desde 2008.

Nesta primeira fase, está já a decorrer a angariação de peças Knot usadas, que podem ser entregues até Setembro em qualquer loja da marca do país, desde que estejam “como novas”, lavadas e com as etiquetas interiores intactas, para que possam voltar a ser vendidas.

Aos clientes que contribuírem para a causa será atribuído um saldo Knot+, do programa de fidelização da marca, de acordo com uma tabela definida por tipologia de produto, que poderá ser usado como desconto nos artigos do projecto re.love. Estas peças vão ter etiquetas de cartão, que podem ser reutilizadas como marcadores de livros. Na primeira compra de um artigo desta linha, os clientes recebem ainda um tote bag reutilizável.

Para além de ajudar o planeta, através de um sistema de economia circular, a Knot contribuirá de volta para a sociedade através da doação de 5% das vendas de todos os artigos em segunda mão. A Fundação do Gil, parceira social do projecto, promove o bem-estar de crianças em risco e a sua reintegração na família com autonomia, para que vivam com dignidade.

