Marginal despede-se (por agora) com uma edição especial

As noites de humor que acontecem no Tokyo vão terminar, por enquanto. Os organizadores prometem regressar em Setembro.

O Marginal despede-se da presente temporada com uma edição especial no Tokyo Lisboa, no Cais do Sodré. A 21 de Junho, às 21.30, reabre-se a cortina para mais uma noite de stand-up repleta de convidados surpresa.

Criado por três amigos de áreas distintas, apaixonados por comédia, o Marginal tem vindo a afirmar-se como um espaço alternativo para experimentar, testar e arriscar. A fórmula é simples: os comediantes sobem ao palco em total anonimato, podendo ser nomes consagrados a experimentar material novo ou talentos emergentes a dar os primeiros passos. Para quem não esteve presente, a identidade é apenas revelada através da divulgação de fotografias e vídeos nas redes sociais.

Nas quatro edições anteriores, o Marginal passou sempre pelo Tokyo Lisboa e já contou com nomes como Daniel Carapeto, Pedro Sousa, Madalena Malveiro, Pedro Alves, Helder Machado, Liliana Marques, Duarte Pita Negrão e muitos outros – sempre sem aviso, sempre a surpreender.

A edição de 21 de Junho marca o fecho da primeira temporada, com a promessa de uma noite especial. O regresso está previsto para Setembro.

Cais Gás 1. 21 Jun (Sáb). 21.00-23.50. 8€

