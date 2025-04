Marilyn Manson regressa a Portugal para concerto no Campo Pequeno

O controverso músico Marilyn Manson está de volta a Portugal para um concerto a 30 de Novembro, no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa. O espectáculo insere-se na segunda fase da digressão mundial One Assassination Under God – Chapter 1, que acompanha o lançamento do seu mais recente álbum de estúdio, com o mesmo nome.

Conhecido pela estética sombria e actuações provocadoras, Manson promete misturar temas do novo álbum com temas incontornáveis da sua carreira, como "The Beautiful People", "The Dope Show" e "Disposable Teens".

Os bilhetes estarão disponíveis para pré-venda exclusiva nas lojas FNAC a 2 de Abril, durante 24 horas, e a venda geral arranca a 4 de Abril. Os preços encontram-se entre os 40€ e os 60€.

Esta será a primeira actuação do músico no país desde 2018, ano em que subiu ao mesmo palco lisboeta, e também a primeira depois de múltiplas acusações de abuso sexual, que não resultaram em nenhuma condenação por parte do tribunal.

Um dos testemunhos mais mediáticos foi da actriz Evan Rachel Wood, que, em 2021, acusou Manson de ser o seu agressor, levando a uma onda de denúncias contra o próprio. No entanto, todas as acusações foram refutadas pelo artista e não houve desfecho judicial que confirmasse as alegações.

A história de Evan Rachel Wood foi documentada na minissérie da HBO Phoenix Rising (2022). O documentário acompanha a actriz na luta por justiça e na criação da lei Phoenix, legislação que estendeu o prazo de prescrição para casos de violência doméstica na Califórnia. A série detalha ainda a relação de Wood com Manson e expõe alegados padrões de abuso vividos por várias mulheres que acusaram o músico.

Recentemente, o artista desistiu do processo por difamação que movia contra Evan Rachel Wood. A decisão surge após um juiz ter rejeitado grande parte das alegações de Manson, resultando numa derrota legal para o artista, que agora terá de pagar cerca de 310 mil euros em custos judiciais.

Campo Pequeno. 30 Nov (Dom). 40€-60€.

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp

👀 Está sempre a voltar para aquele ex problemático? Nós também: siga-nos no X