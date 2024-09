Marmitas da EatTasty chegam à Costa da Caparica e à Amora

A ideia original era criar um serviço de entrega de comida, nos locais de trabalho, por um valor suficientemente baixo que possibilitasse aos clientes encomendar almoço todos os dias. Uma marmita – sem o trabalho de a fazer. A EatTasty nasceu para isso, em 2016, e desde então já se expandiu de Lisboa para as cidades vizinhas: Amadora, Oeiras, Sintra, Cascais e Odivelas. Também galgou as margens do Tejo para chegar a Almada. Agora, continua a expansão para sul e serve a Costa da Caparica e Amora, concelho do Seixal.

“As nossas áreas de entrega estão sempre em constante análise e por isso chegou a altura de te anunciarmos: chegámos à Costa da Caparica e à Amora”, anunciou a empresa aos seus clientes, esta segunda-feira. O processo é o mesmo para todas as zonas: de um menu com refeições entre os 6,50€ e os 10,90€, os pedidos têm de ser feitos até às 11.45 de cada dia; depois a comida é entregue por volta das 13.00.

Os pratos à disposição variam consoante a zona de entrega e o dia. A título de exemplo, para a Costa da Caparica, a ementa desta segunda-feira inclui frango kung pao com arroz (7,40€), burrito de vitela gratinado com molho marinara (6,50€), carne de porco à portuguesa (8,25€), cuscuz com funcho caramelizado (7,75€), duo de empanadas com enchidos (6,90€), perna de frango assada com batata à padeiro e tomate cherry (8,20€), poke mix de atum e salmão com abacate e molho de soja (10,90€).

Noutras zonas, a EatTasty também faz entrega ao jantar, mas na Costa da Caparica e na Amora esse serviço ainda não está disponível.

