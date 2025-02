Marquês de Borba Fest by Time Out: vinho, música e gastronomia em Estremoz

O que faz em casa é consigo, mas o que faz na rua é com a Time Out. E, desta vez, levamo-lo até Estremoz para um dia de festa como nunca antes viu.

No dia 17 de Maio, a Adega de João Portugal Ramos, casa dos vinhos Marquês de Borba, transforma-se no cenário perfeito para um evento onde o vinho, a gastronomia e a música se juntam para criar memórias inesquecíveis.

Imagine-se a provar vinhos incríveis, a deliciar-se com petiscos alentejanos e a dançar enquanto o sol se põe sobre os vinhedos. Parece um sonho? É real. Com provas de vinho conduzidas por especialistas, pratos preparados por restaurantes convidados e um cartaz musical imperdível, o Marquês de Borba Fest by Time Out promete ser o evento do ano.

As portas abrem às 16.00 e, ao longo do dia, os DJs mantêm o ritmo; às 19.00, os Bandidos do Cante trazem a alma do Alentejo para o palco, e às 21.00 os Capitão Fausto fazem o brinde final antes da pista voltar a ser entregue aos DJs para fechar a noite em grande.

Os bilhetes estarão à venda a partir do dia 21 de Fevereiro, em timeout.pt e na 3cket, e há três formas de viver esta experiência:

Colheita (25€) – Acesso ao evento, actividades e cartaz cultural, com direito a uma sandes de porco no espeto, três copos de vinho Marquês de Borba e participação nas provas de vinho (mediante inscrição).

Vinhas Velhas (33€) – Tudo o que inclui o bilhete Colheita, mas com dois mini-pratos adicionais para um mergulho ainda mais profundo na gastronomia alentejana.

Reserva (75€) – A experiência completa: jantar intimista com o chef da adega - Vítor Hugo Dordio e o enólogo da casa, harmonizado com vinhos únicos, além de todas as vantagens dos bilhetes anteriores.

Outra oportunidade única são as provas de vinhos conduzidas por especialistas da casa João Portugal Ramos, onde poderá conhecer outros vinhos únicos do enólogo. Os lugares são limitados às primeiras inscrições.

Além das visitas à quinta, dos copos sempre bem servidos e da música, há surpresas e actividades para todos – porque este não é um evento para estar quieto. O pátio principal da Adega vai virar um verdadeiro hotspot de comes e bebes, com o melhor da gastronomia alentejana, brindes e boa disposição garantida. No fundo, este é o Alentejo vivido como merece: devagar, bem acompanhado, com um copo de Marquês de Borba na mão e um dia inteiro para aproveitar sem pressas.

Trata-se do primeiro evento conjunto entre a Time Out e a João Portugal Ramos – de um lado, quem sabe onde estão os melhores planos; do outro, quem sabe como os acompanhar dos melhores vinhos. E não podia haver melhor momento para este encontro do que no ano em que Estremoz recebe o título de "Cidade do Vinho 2025". Um brinde mais do que merecido a uma região que vive e respira vinho, tradição e autenticidade.

Com o apoio do Turismo do Alentejo, o Marquês de Borba Fest by Time Out promete ser uma celebração épica, onde cultura, gastronomia e música se juntam para homenagear o que de melhor se faz em Estremoz.



Fique atento às novidades do festival no site do evento onde, em breve, serão anunciados os restaurantes participantes.

Marquês de Borba Fest by Time Out. 17 de Maio, das 16.00 às 00.00. Adega de João Portugal Ramos. Bilhetes à venda a partir de 21 de Fevereiro de 2025.