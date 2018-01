Marrocos é o país convidado da BTL, a maior feira de turismo em Lisboa

À 30.ª edição, Marrocos é o país em destaque da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, a maior feira de turismo da cidade que acontece de 28 de Fevereiro a 4 de Março na FIL. Além de promoções e sorteios especiais, os visitantes vão ficar a conhecer melhor este destino.

Marrocos vai ter assim uma área de destaque na FIL, tendo todas as suas regiões representadas num espaço com 108 m2.

“É uma honra ser o destino internacional convidado desta edição da BTL, a principal feira de turismo do país e uma excelente oportunidade para promover o destino no maior evento de promoção turística em Portugal”, escreve em comunicado Abdellatif Achachi, director do Turismo de Marrocos em Portugal, lembrando que o seu país é cada vez mais procurado por portugueses. “2017 foi melhor ano de sempre: mais de 80.000 turistas portugueses visitaram o país, o que representa um aumento de cerca de 25% face ao ano anterior.”

Percebe-se assim a escolha de Marrocos para esta edição: “É um destino que pelas suas características geográficas e culturais, é preferencial para os turistas nacionais”, justifica Fátima Vila Maior, directora de área de feiras da FIL justifica a escolha de Marrocos. “É sem dúvida uma participação muito importante e que conferirá um toque de exotismo e magia a esta edição da BTL”, acrescenta ainda a responsável.

A edição deste ano da BTL contará com mais de mil expositores. À semelhança do que aconteceu nos anos anteriores, os primeiros dois dias são apenas para profissionais. A feira abre ao público apenas no dia 2 de Março,s exta-feira, às 18.00. No fim-de-semana, abre às 12.00 e é aberta a todos. A entrada custa 5€ (há descontos para estudantes, séniores e crianças).

