Martim Sousa Tavares convida a “Atravessar o Fogo” no CCB

O maestro é o curador do novo ciclo de concertos do Centro Cultural de Belém, que se estende até 2024.

A curadoria de Martim Sousa Tavares e a presença de intérpretes reconhecidos no panorama nacional e internacional são os trunfos de “Atravessar o Fogo”, um ciclo de concertos que se estende até Maio do próximo ano e acontece aos sábados, sempre às 22.30, em espaços menos comuns do Centro Cultural de Belém. O próximo sítio a virar palco é o foyer do Grande Auditório, já no dia 4 de Novembro, com a “música em velocidade cruzeiro” do Spindle Ensemble.

O quarteto de Bristol vai apresentar as composições de Inkling (eleito um dos dez melhores álbuns de música contemporânea de 2021 pelo diário britânico The Guardian) pela primeira vez fora do Reino Unido, bem como alguns temas do seu álbum de estreia, BEA, e versões recriadas de peças compostas com o ensemble canadiano Evergreen Club Contemporary Gamelan, no ano passado.

Segue-se, a 2 de Dezembro, o espectáculo 884 ou piano ao quadrado, do quarteto Kukuruz, com obras de Eastman, Applebaum, Herdon e Kohler. Já em 2024, a 20 de Janeiro, o Echo Collective apresenta o disco Mirror Image; a 24 de Fevereiro, o quarteto de cordas Attaca evoca o álbum REAL LIFE; a 16 de Março, escuta-se música escolhida e improvisada no momento pelo pianista Francesco Tristano; a 20 de Abril, Joana Gama revisita Les Fils des Étoiles, de Erik Satie; e, a 18 de Maio, o quinteto de guitarras eléctricas Go Guitars toca obras de Tenney, Polansky, Vierk e Steve Reich.

Centro Cultural de Belém. 4 Nov, 2 Dez, 20 Jan, 24 Fev, 16 Mar, 20 Abr e 18 Mai. 22.30. 30€

