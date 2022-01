Martinho da Vila regressa a Portugal em Maio com novo álbum

O cantor e compositor carioca Martinho da Vila, um dos mais queridos intérpretes e autores de samba, está prestes a completar 84 anos de vida e 53 de carreira. Para celebrar, anuncia novo álbum e digressão com banda completa, que inclui paragem em quatro cidades portuguesas. Em Lisboa, o concerto está marcado para 28 de Maio, no Coliseu dos Recreios.

“Este ano, o cantor e compositor será homenageado no carnaval do Rio de Janeiro pela sua escola de samba, a Vila Isabel”, lê-se em comunicado, onde se anuncia também uma digressão com banda completa para apresentação de Juntos e Misturados, o mais recente álbum de Martinho da Vila. Este novo trabalho inclui um samba-rap, em parceria com Djonga (“Era de Aquarius”), uma parceria com o baluarte Noca da Portela (“Vinhas Negras Importam”) e a participação da cantora e compositora brasileira Teresa Cristina (“Unidos e Misturados”).

Nos concertos em Portugal, previstos para Maio, em Faro (dia 20, no Teatro das Figuras), Porto (dia 26, no Coliseu Porto Ageas), Lisboa (dia 28, no Coliseu dos Recreios) e Braga (dia 29, no Altice Fórum Braga), o público terá oportunidade de, por um lado, conhecer as novas canções e, por outro, cantar e sambar grandes êxitos, como “Casa de Bamba”, “Devagar Devagarinho”, “Canta Canta, Minha Gente”, “Madalena do Jacu”, “Disritmia” e “O Pequeno Burguês”.

Em palco, Martinho da Vila estará acompanhado por Wanderson Martins (cavaco), Claudio Jorge (violão), Kiko Horta (teclados), Ivan Machado (baixo), Paulinho Black (bateria), o seu neto Guido Ventapane (percussão) e a sua filha Analimar (vocais). Os bilhetes, desde 25€, já estão à venda na BOL – BilheteiraOnline.

Coliseu dos Recreios. 28 de Maio. Sáb 22.00. 25€-80€.

