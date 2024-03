Meia Maratona de Lisboa provoca cortes de trânsito durante todo o fim-de-semana

Prova principal acontece apenas no domingo, mas parte da cidade estará com condicionamentos ao trânsito também ao sábado.

Este domingo, acontece a 33.ª Meia Maratona de Lisboa. A corrida parte da Ponte 25 de Abril, pelas 10.00, e acaba no Mosteiro dos Jerónimos. Mas os constrangimentos ao trânsito vão durar todo o fim-de-semana. Isto porque logo no sábado há outras provas e iniciativas associadas.

A primeira é a Hyundai 7 KM Jamor-Lisboa, que tem início previsto às 09.30 de sábado e levará aos cortes da Avenida Marginal, da Avenida da Índia e da Praça do Império, entre as 09.00 e as 12.00. Outra é o Passeio da Família Mimosa (11.00), que levará ao corte da Avenida Brasília, na zona do Museu da Eletricidade, entre as 11.15 e as 12.15. A partir das 14.45 e até às 16.00, dá-se é fechada a Avenida da Índia, devido à corrida EDP New Generation, que tem início previsto para as 16.00. Na noite de sábado, a partir das 23.00 e até às 17.00 do dia seguinte, é cortada a Avenida da Índia, entre o Viaduto de Pedrouços e o Viaduto Metálico de Alcântara.

No domingo, há o corte da Avenida Marginal – Algés, entre a Cruz Quebrada e Algés, às 07.00, e da CRIL – acesso à Avenida Marginal, às 08.00. A partir das 08.50, a Ponte 25 de Abril encerra nos dois sentidos: na A5, ligação à ponte; no IP7 (Eixo N/S), sentido ponte, com corte na última saída para Monsanto; Avenida de Ceuta, acesso à ponte; e o Viaduto Duarte Pacheco, acesso à ponte.

