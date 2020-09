Mercado 31 de Janeiro vai ser rebaptizado em homenagem a Açucena Veloso

A promessa já tinha sido feita pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina: concluídas as obras da Loja do Cidadão, no piso superior, o mercado seria rebaptizado com o nome de Açucena Veloso, a fundadora da Peixaria Veloso, residente no Mercado 31 de Janeiro. Uma promessa que será cumprida esta sexta-feira, 18 de Setembro, numa cerimónia de homenagem marcada para as 10.30, onde Fernando Medina irá oficializar o novo nome do mercado, que passará a ser chamado de Mercado 31 de Janeiro – Açucena Veloso.

Também conhecida como “peixeira dos famosos”, Açucena vendeu bons peixes a chefs como Paulo Morais, Justa Nobre, Alexandre Silva, Vítor Sobral, José Avillez, Marlene Vieira ou Chakall, alguns dos nomes que irão estar presentes nesta homenagem. A Peixaria Veloso tem hoje ao leme Susana Veloso, filha e praticamente criada à volta das frescas bancas de peixe, que conta com a ajuda de uma bela equipa de 15 pessoas.

Durante a cerimónia será colocada na banca uma escultura em metal que evoca a alegria de Açucena, com referências à sua actividade, da autoria de Rui A. Pereira, também autor de um mural que será inaugurado no mesmo dia na fachada do mercado. Um mural de 15 metros em alto relevo com "cardumes, vida marítima, expressão humana e piscícola", lê-se na descrição da peça.

Peixaria Veloso. Mercado 31 de Janeiro – Açucena Veloso. Rua Engenheiro Vieira da Silva (Saldanha). Ter-Sáb 07.00-14.00. Encomendas: 926 085 729. peixariaveloso.com

