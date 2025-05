Mercado de Arroios volta a receber feira do disco

A Analógica está de volta ao Mercado de Arroios para uma segunda edição. Entre os dias 9 e 11 de Maio, a feira do disco e mostra de editoras independentes ocupa novamente o mercado, de entrada gratuita para todos os curiosos.

Com bancas de discos, cassetes, edições raras e equipamento de som, existem cerca de 40 expositores representativos da música independente portuguesa, com lojas, editoras, músicos e artistas como a Príncipe Discos, a Cuca Monga, a Wasser Bassin, a Rotten \ Fresh, a Vintage Audio Lisboa ou a Mondo Negro.

Ao longo de três dias, a analógica junta venda de discos e encontros com editores a um programa paralelo com oficinas, actuações ao vivo e sessões de DJ. Na sexta-feira, o DJ Johnny Suede apresenta-se às 18.30 com um set que atravessa estilos como EBM, Dark Italo e Leftfield.

No sábado, às 14.00, Daniel Pinheiro e Fernando Fadigas orientam uma oficina de loops em fita magnética – um mergulho prático em técnicas analógicas de manipulação sonora. Às 15.00, Marta San conduz a primeira de duas oficinas de crachás para crianças entre os 9 e os 15 anos. Ainda nesse dia, GABBEROLAS sobe ao palco às 16.00 com um live act, seguido às 17.00 por um solo de contrabaixo de Bernardo Álvares, que cruza improvisação, electrónica e tradição portuguesa em registo experimental.

No dia 11, repete-se a oficina de crachás com Marta San às 11.00. Às 14.00, Diogo Melo orienta uma oficina prática de construção de cabos e microfones de contacto, pensada para músicos e artistas sonoros. Para fechar, às 15.00, Julinho da Concertina traz o funaná para um concerto especial.

A entrada é gratuita em todas as actividades, mas, para participar nas oficinas, é necessário enviar um e-mail para analogicarroios@gmail.com. A feira decorre na sexta-feira entre as 16.00 e as 20.00, e no sábado e domingo entre as 11.00 e as 20.00.

Mercado de Arroios (Lisboa). 9-11 Mai (Sex-Dom). Entrada Gratuita

