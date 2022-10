Mercado de BD e ilustração leva livros, oficinas e curtas ao Museu Bordalo Pinheiro

O Mercado de BD e de Ilustração do Museu Bordalo Pinheiro realiza-se este fim-de-semana, nos dias 14 e 15 de Outubro, das 11.00 às 18.00. Com entrada gratuita, o evento vai contar com cerca de duas dezenas de expositores e programação para todas as idades, que inclui desde lançamentos até workshops. “A grande novidade em relação às primeiras edições do Mercado é a exibição de uma pequena mostra de curtas de animação”, assevera a organização em nota de imprensa.

O primeiro dia, 15 de Outubro, arranca às 11.00, com um workshop de BD por Filipe Abranches. Segue-se, às 15.00, um workshop de cartazes ilustrados com Mantraste; e, às 16.00, Marcos Farrajota e Pedro Vieira de Moura lançam o n.º 65 da revista finlandesa Kuti, uma edição especial dedicada à BD portuguesa contemporânea. Às 16.30, há uma oficina de ilustração com Inês Viegas Oliveira, que se estreou como autora este ano, com O Duelo, editado pela Planeta Tangerina. Já às 17.00, Domingos Isabelinho apresenta o seu livro The Reading Gaze: My Comics.

No domingo, dia 16, o mercado abre portas novamente às 11.00, com a oficina “Livro Mutante”, de Carolina Celas. Às 15.00, Diniz Conefrey e Maria João Worm sentam-se à conversa sobre o livro de narrativa gráfica Área. Segue-se, às 16.00, a nova mostra de curtas de animação, com filmes de André Ruivo, Catarina Sobral e Henrique de Abreu Gouveia. Pelas 17.00, Gustavo Puerta Leisse apresenta as Ediciones Modernas El Embudo, uma pequena editora de livros ilustrados para crianças.

Entre os convidados para esta terceira edição do mercado, encontram-se, por exemplo, a Chili com Carne, It’s a Book, Legendary Books, Estúdio Bulhufas, Mago Studio, Oficina Loba, Paper View Books, Pim! Edições, Planeta Tangerina, Ponto de Fuga, Stolen Books, e The Lisbon Studio.

Museu Bordalo Pinheiro. 14-15 Out, Sáb-Dom 11.00-18.00. Entrada gratuita.

+ No novo atelier de João Magalhães: "Sempre gostei de brincar com a roupa"

+ Está aí a Time Out Lisboa de Outono