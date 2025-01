Mercado de moda em segunda mão chega a Campolide com preços até 10€

São boas notícias para quem tem roupa pronta a despachar, mas também para quem gosta de procurar bons achados no que toca a moda em segunda mão. A primeira edição do ReLove Fashion Market está marcada para 9 de Fevereiro, um domingo, e terá lugar algures em Campolide – o local exacto será confirmado apenas nas vésperas do evento.

Será um mercado aberto a vendedores e compradores. A entrada custa 3€ para ambos, independentemente do lado da banca em que se posicionam. Quem for vender tem apenas de assegurar o bom estado das peças, submetendo algumas imagens à aprovação da organização via WhatsApp, estando também limitado ao espaço disponível no recinto.

A organização promete peças de marcas bem conhecidas, como Zara, Mango, H&M, Cortefiel e Massimo Dutti, e estabelece ainda um tecto máximo para o preço de cada peça, seja vestuário ou acessórios. A grande maioria das peças não irá além dos 10€.

Campolide. Reservas: 91 386 9280. Dom 9 Fev 10.00-15.00. 3€

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp

👀 Está sempre a voltar para aquele ex problemático? Nós também: siga-nos no X