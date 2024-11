Mercado de Natal regressa à Baixa na próxima semana

O Mercado de Natal do Rossio regressa este mês à Baixa com bancas de artesanato, música ao vivo e uma “impressionante” exposição de bonecas centenárias. Em falta não estará também o famoso comboio de Natal, de acesso gratuito.

A iniciativa da Associação de Dinamização da Baixa Pombalina (ADBP) tem início a 15 de Novembro e prolonga-se até ao dia 22 de Dezembro, data em que se encerra o Mercado de Natal do Rossio. ”A cada nova edição, e perante os desafios crescentes do comércio e da cidade, procuramos dar uma nova dimensão a esta celebração para que deixe uma marca em cada um de nós e na história de Lisboa, projectando-a como um destino de referência durante a quadra festiva”, afirma Manuel Lopes, presidente da ADBP, em comunicado.

DR - ADBP

Ao todo serão 70 as bancas de artesanato presentes nesta edição do mercado, onde poderá encontrar também “uma rica selecção de iguarias típicas da quadra para reconfortar o estômago”, explica a ADBP. Presença habitual no evento, o Hospital das Bonecas volta a organizar a tradicional exposição de Natal, reunindo ”uma impressionante colecção de bonecas” que remonta ao século XIX. "De acesso gratuito e 100% eléctrico", o comboio de Natal convida as famílias “a embarcar numa viagem pela Baixa com duendes” e “outras personagens” a bordo. Todos os dias, das 15.00 às 22.00.

Já o plano dos espetáculos tem início a 15 de Novembro com uma actuação da banda Os Bandalheira, bem como uma parada de Natal que irá incluir artistas circenses e várias personagens e mascotes relativas à quadra, além de um animador e de um Pai Natal. O último espectáculo, marcado para 21 de Dezembro, está a cargo do Rancho Folclórico da Malveira. Pelo meio há tunas universitárias, bandas filarmónicas e espectáculos de teatro infantil. Acontece tudo aos fins-de-semana, entre as 15.00 e as 23.00 de sexta e de sábado, e até às 22.00 de domingo.

Nota ainda para a presença habitual do Pai Natal, que convida “todas as crianças a tirarem uma fotografia” consigo na Praça D. Pedro IV.

Praça D. Pedro IV (Rossio). 15 Nov-22 Dez. Dom-Qui 10.00-22.00, Sex-Sáb (e vésperas de feriado) 10.00-23.00. Entrada livre

