Mercado de Santa Clara recebe feira de edições independentes

Risografia, fotografia, serigrafia e tipografia – são estas as categorias da 1.ª edição da Feira Gráfica que acontece no Mercado de Santa Clara este sábado e domingo. A feira junta uma série de iniciativas ligadas ao livro, da ilustração à fotografia, com bancas de venda de publicações, fanzines ou impressões.

Com o objectivo de juntar no mesmo espaço várias iniciativas micro-editoriais, vindas de Norte a Sul do país, a Feira Gráfica ocupa o Mercado durante dois dias com actividades que não se restringem apenas à venda de publicações. Vão estar presentes cerca de 80 editoras, entre elas a Abysmo, O Panda Gordo, STET – livros & fotografias, Stolen Books, Xerefé Edições ou a Ideias no Escuro.

A programação paralela dá ênfase às conversas, momentos de reflexão sobre a actividade editorial fora dos grandes grupos editoriais. No sábado, às 15.00, decorre a primeira sob o tema "Viver da Edição", com Alex Vieira (Revista Prego), Cecília Silveira (Sapata Press) e Tiago Baptista (Fanzines e Martelos). No mesmo dia, mas às 18.00, Daniel Lima (ar.co), Marcos Farrajota (Chili com Carne), Pedro Moura (UALg / ESAD CR) e Susana Gaudêncio (ESAD CR – IPLeiria) vão sentar-se à volta da mesa para discutirem as melhores formas de vencer no mundo da edição com Ensinar a Editar. No domingo, há uma continuação desta tertúlia com Continuar a Editar, conduzida por Helena Vieira (Mariposa Azual), Nuno Medeiros (ESTeSL–IPL / IHC–FCSH-UNL), Paulo da Costa Domingos (Edições Viúva Frenesi) e Sofia Gonçalves (Dois Dias edições).

Pode ainda contar com dois concertos, o de Coelho Radioactivo no sábado às 19.00, e o set de DJ Sar, da Filho Único e antigo da membro de Passos Em Volta, no domingo a partir das 18.30.

Mercado de Santa Clara. Sáb-Dom 12.00-20-00.

