Mercado de Santa Clara vai ser transformado em cinema para o 25 de Abril

O Mercado de Santa Clara, na Graça, será palco do Festival Censura Fora de Cena, com sessões de cinema a 24, 25, 27 e 28 de Abril. Atenção: a censura vai ficar à porta, mas os filmes que se vão ver no ecrã foram todos censurados durante o Estado Novo.

“O festival visa não apenas relembrar a luta pela liberdade de expressão, mas também provocar reflexão sobre estes temas no contexto actual”, lê-se no site do evento, numa nota que destaca ainda a programação de debates e mesas-redondas.

A abertura de portas vai fazer-se sempre às 19.30, com uma introdução por convidados especiais às 20.30, antes da projecção do filme da noite: Laranja Mecânica, de Stanley Kubrick (24 Abr); A Corda, de Alfred Hitchcock (25 Abr); Lolita, de Stanley Kubrick (27 Abr); e O Mal-Amado, de Fernando Matos Silva (28 Abr).

O único filme nacional no cartaz foi produzido pelo Centro Português de Cinema, uma cooperativa que agrupava muitos dos jovens cineastas do Novo Cinema. A obra conta a história de João, um jovem que decide abandonar os estudos, pouco antes de ir para a tropa, e arranja um trabalho temporário por intermédio do pai, um funcionário público zeloso. Proibido pelo regime fascista e o seu negativo apreendido, o filme só pôde ser exibido após a Revolução de 25 de Abril. A estreia aconteceu a 3 de Maio de 1974, no cinema Satélite, em Lisboa.

Os bilhetes custam 9,90€ por sessão e estão à venda online. No local, haverá comida e bebida, incluindo pipocas. A iniciativa é do Instituto +Liberdade, que se junta – em parceria com a Black Cat Cinema – às comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.

Mercado de Santa Clara. 24-25 e 27-28 Abr, Qua-Qui e Sáb-Dom a partir das 19.30. 9,90€

+ Textos censurados procuram espaços sérios para relação de uma noite