Mercado de vinhos digital está de volta com conversas e provas

Depois da primeira edição em Março, o mercado de vinhos virtual da TintoCao está de volta de 8 a 10 de Maio. Há conversas, provas e, claro, vinho para encomendar.

Tomás Caldeira Cabral, Rodrigo Quina e Francisco Alvim, responsáveis pelo TintoCao.com, um projecto pensado para funcionar como um clube de experiências ligadas ao vinho, inovaram ao realizar o primeiro mercado de vinhos digital em Março, fruto do confinamento. Nesta sexta-feira, 8 de Maio, a segunda edição da iniciativa está de volta, com 11 produtores e 12 sommeliers, para falarem sobre novos projectos, vinhos, harmonizações, e para responderem a perguntas do público.

O mercado tem início às 14.15, na sexta-feira, com um dia dedicado aos profissionais do sector. Todo o público poderá assistir através das redes sociais, mas para participar terá de ser efectuado um registo na página do Mercado de Vinhos Digital.

No sábado, produtores e sommeliers estarão no Facebook e no Instagram ao longo do dia. Os sommeliers de alguns dos melhores restaurantes do país terão várias participações em directo nas redes sociais, interagindo com o público e com os produtores. Por sua vez, os produtores irão apresentar alguns dos seus vinhos, respondendo às questões de quem assiste.

Ricardo Rodrigues, escanção do Ocean, Gabriela Marques, da Varanda do Ritz, André Figueirinha, do Feitoria e Diogo Yebra, do JNcQUOI Avenida, são algumas das presenças já confirmadas.

Os produtores confirmados representam a maior parte das regiões vínicas, trazendo vinhos do Douro, Lisboa, Tejo, Alentejo e Algarve. À semelhança da anterior edição, no final, é possível encomendar os vinhos que tenham suscitado mais curiosidade através da loja online criada para o efeito.

O programa completo pode ser consultado no site e nas redes sociais do evento.

+ Leia a Time In desta semana

Share the story