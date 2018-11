Mercado do Jardim da Estrela em dose tripla para o Natal

Se não sabe onde fazer as compras de Natal, saiba que o Mercado Crafts & Design vai instalar-se no Jardim da Estrela nos primeiros três fins-de-semana de Dezembro.



À semelhança de anos anteriores, este mercado feito de gente criativa e peças de autor exclusivas propõe novamente uma edição natalícia, não com um, nem dois, mas três fins-de-semana. Nos dias 1 e 2, 8 e 9 e 15 e 16 de Dezembro, não lhe vão faltar razões para passear com a família e aproveitar o ar livre para fazer as habituais compras de Natal longe da confusão dos centros comerciais.

Este mercado de entrada livre vai estar aberto entre as 10.00 e as 18.00 com muitas banquinhas à disposição dos visitantes. Do design à joalharia, passando pela moda, decoração ou ilustração, o difícil vai ser escolher.

Para além da Papoa Azul (acessórios), da Kokedama (plantas), da Ablésia (moda) e de muitas outras marcas habituais já confirmadas, o Crafts & Design ainda está a aceitar candidaturas (para o email arquitexturas.info@gmail.com ) e desafia mais uma vez todos os designers interessados a apresentarem as suas melhores peças. A participação terá o custo de 35 euros por fim-de-semana.

Organizado desde 2006 pelo colectivo de criadoras Arquitexturas em parceria com a Junta de Freguesia da Estrela, o mercado Crafts & Design tem como missão promover criadores nacionais e internacionais que desenvolvam projectos originais nas áreas do design e do artesanato contemporâneo.