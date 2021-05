Mercado no Bairro promove edição Arco-Íris contra o preconceito

O Mercado do Bairro está prestes a apresentar um Mercado Arco-Íris, no Jardim do Príncipe Real. O evento, que arranca no sábado, 15 de Maio, prolonga-se até terça-feira, 18, e convida a assinalar o Dia Internacional de Luta contra a Homofobia, Transfobia e Bifobia, a 17.

“Não podendo ficar indiferentes, é para o Mercado no Bairro de uma enorme importância, lutar pela igualdade e contra o preconceito”, lê-se em comunicado da organização, que irá reunir cerca de 36 artesãos, com o melhor do que se faz de norte a sul do país.

“Alguns fazem parte da comunidade, tal como eu próprio. Outros quiseram aliar-se a esta iniciativa”, acrescenta Alexandre Marques, da equipa do Mercado no Bairro. “Vamos ter diferentes áreas, desde moda e joalharia até design, tapeçaria artesanal, artesanato, produtos gourmet, plantas.”

Entre os artesãos e marcas confirmadas, poderá encontrar Sabores da Aldeia, By MC, O trapilho da Maria, São Pérolas, Flor Transmontana, Mel Cavalheiro, Kokedama, Saloia com Pintas e Gabriel Ribeiro – Jóias de Autor.

No dia 17, poderá contar também com a ILGA Portugal e a AMPLOS – Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género. No dia seguinte, 18 de Maio, a vencedora do Hell’s Kitchen, Francisca Dias, estará presente com a sua marca Cisca Massala.

Jardim do Príncipe Real. 15 a 18 de Maio. Sáb-Ter 10.00-18.00. Entrada livre.

