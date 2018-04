Mercury Rev tocam 'Deserter's Songs' no Lux

Os americanos Mercury Rev vêm ao Lux a 27 de setembro. E não é um concerto qualquer: vão tocar o clássico Deserter’s Songs na íntegra.

Lançado há 20 anos, Deserter's Songs continua a ser o disco mais popular dos Mercury Rev. Um sucesso no mínimo inesperado, dado que depois do fracasso de See You on the Other Side (1995), o mais ambicioso lançamento do grupo, e da edição, passado pouco tempo, de Paralyzed Mind of the Archangel Void, um disco de psych-noise tocado pela banda mas editado sob o nome de Harmony Rockets, o futuro da banda parecia passar pelo underground psicadélico.

Só que não. Deserter's Songs chegou em 1998 e foi imediatamente abraçado pela crítica e pelo público, sobretudo na Europa. Um disco de pop-rock orquestral mas vulnerável, ao mesmo tempo acessível e arrojado. Mais próximo de Van Dyke Parks ou Brian Wilson do que de qualquer outra banda de rock dos 90s (pelo menos até à edição de The Soft Bulletin, dos Flaming Lips, em 1999).

Foi o álbum que fez deles uma banda de culto, e é a razão pela qual ainda hoje o seu nome é lembrado e outros artistas comparados a eles. É por isso que vai ser tocado e a sua edição celebrada em Setembro no Lux, num concerto acústico e intimista.

Os bilhetes estão à venda a partir de quarta-feira, por 26€.