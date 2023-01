Meryl Streep confirmada na terceira temporada de 'Homicídios ao Domicílio'

Baseada no mundo dos podcasts sobre crimes reais, Homicídios ao Domicílio voltou a juntar os comediantes Martin Short e Steve Martin a Selena Gomez, o trio central desta produção emitida em Portugal pela Disney+. A terceira temporada está a caminho e esta quarta-feira Gomez partilhou um pequeno vídeo na sua página oficial de Instagram onde aparece… Meryl Streep, ofuscando outra contratação de peso que também aparece: o actor Paul Rudd.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Selena Gomez (@selenagomez)

Homicídios ao Domicílio acompanha os residentes do Arconia, um luxuoso edifício em Nova Iorque onde a cada temporada acontece um homicídio. Os três protagonistas, fundadores de um podcast sobre crimes reais, vão tentando resolver os mistérios, ao mesmo tempo que alimentam o podcast com as suas descobertas.

Mal podemos esperar para ver o que traz Meryl Streep, com três Óscares no bolso e mais 18 nomeações, um recorde, a última com o filme The Post (2017), de Steven Spielberg, onde contracenou com Tom Hanks.

