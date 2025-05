Metro de Lisboa: começa sexta-feira greve de um mês às horas extraordinárias

Começa esta sexta-feira, dia 23 de Maio, a greve dos trabalhadores do Metro de Lisboa ao trabalho suplementar e eventos especiais, com uma duração prevista de 30 dias, renovável por igual período, noticiou a agência Lusa. A paralisação terá impacto na final da Liga dos Campeões de futebol feminino, este sábado, e nos Santos Populares.

De acordo com Sara Gligó, da Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans), os trabalhadores não farão horas extra porque exigem o aumento do subsídio de almoço e a redução da carga semanal para as 35 horas. "Em causa está o cumprimento do acordo de empresa e o acordo que a empresa fez connosco no final de Dezembro para levantar uma greve similar relativamente ao pagamento do dinheiro que é devido aos trabalhadores desde sempre, portanto as variáveis remuneratórias [trabalho suplementar e feriados]", declarou a sindicalista.

Outra reivindicação é a reposição dos trabalhadores em falta, porque, "sucessivamente nos planos de actividades e orçamentos", a empresa tem pedido trabalhadores, mas o Governo não responde nas áreas operacionais. Ou seja, "a empresa tem cumprido as suas metas nas áreas de quadros superiores, mas nos operacionais nem por isso".

