Metro de Lisboa fecha mais cedo na véspera de Natal e reabre mais tarde

O Metro de Lisboa vai parar mais cedo na véspera de Natal. Não muito: o horário de encerramento passa da habitual 01.00 da manhã para as 22.00. No dia seguinte, feriado, o serviço é retomado mais tarde. Em vez das 6.30 da manhã, como acontece diariamente no resto do ano, as portas abrem-se apenas às 08.00.

"A exemplo de anos anteriores, face à acentuada redução da procura habitualmente verificada na noite de Natal e no dia de Natal, o Metropolitano de Lisboa encerrará o serviço de exploração às 22.00 de dia 24 de Dezembro e recomeçará a exploração às 08.00 de dia 25 de Dezembro", informou a empresa esta sexta-feira.

Os serviços de atendimento ao cliente também estarão encerrados no dia 24, à excepção dos postos das estações Colégio Militar/Luz, Marquês de Pombal II, Cais do Sodré e Oriente, que vão estar abertos. No entanto, o levantamento de pedidos de cartão urgente só vai realizar-se a 23 e a 26 de Dezembro.

Passes mantêm preços em 2025

Também esta sexta-feira, a empresa fez saber que os preços dos passes Navegante mensais e de 30 dias vão manter-se inalterados em 2025. O mesmo não acontece com os títulos ocasionais, cujos preços vão ser actualizados a partir de 1 de Janeiro de 2025: o bilhete Carris/Metro passa para 1,85€, o mesmo preço para quem recorre ao cartão bancário ou ao Viva Go, e a viagem com zapping passa para 1,66€; quanto aos bilhetes diários (24 horas), os Carris/Metro sobem para os 7€, os Carris/Metro/Transtejo (Cacilhas) para 10€ e os Carris/Metro/CP para 11€.

