Metro de Lisboa reforça oferta aos fins-de-semana

A partir de sábado, o Metropolitano de Lisboa vai duplicar a oferta de carruagens durante os fins-de-semana, nas linhas azul, verde e vermelha. Passarão a circular comboios com seis carruagens.

“Atentos ao aumento da procura que se tem verificado nestas linhas aos fins-de-semana, a duplicação da oferta tornou-se essencial para que os nossos clientes consigam manter a distância de segurança entre si”, explica a empresa numa nota publicada no seu site.

O metro apela aos clientes para evitarem aglomerações nas entradas e saídas dos comboios nas estações de correspondência e que continuem a procurar as carruagens mais vazias. Se houver muita gente no interior e não for possível cumprir a distância social, a empresa pede para os clientes esperarem pelo comboio seguinte.

A empresa sublinha igualmente “a necessidade de cumprimento obrigatório da utilização da máscara, reforçando a importância do seu uso correcto, tapando o queixo, boca e nariz”.

A partir de 1 de Julho, a Área Metropolitana de Lisboa irá reforçar a sua oferta de transportes, sobretudo nos autocarros com destino a Lisboa. Ficou a promessa de retomar a 90% a capacidade do ano passado, tendo em conta o mesmo período.

A decisão foi tomada esta quinta-feira, depois de ser ter vindo a verificar um excesso de lotação na utilização destes transportes de passageiros.

+ Amadora, Odivelas e freguesias de Sintra, Loures e Lisboa voltam ao dever de recolhimento

+ Leia grátis a nova Time In Portugal e descubra as praias a menos de uma hora de Lisboa

Share the story