Metro sem calças? Esteja atento, esta semana regressa a iniciativa sem pudor

Arrancou em Portugal há uma década mas em Nova Iorque, onde a iniciativa teve origem, em 2002, já há muito que centenas de pessoas se passeiam sem calças no metro nesta data. A No Pants Subway Ride regressa este domingo, dia 13, a Lisboa e entre as 15.00 e as 17.00 só tem de acompanhar a tendência.

Marque na agenda: este domingo à tarde ninguém o chama à atenção se optar por deixar as calças em casa. Isto porque é essa a data de A Viagem de Metro sem Calças, uma iniciativa fundada pelo colectivo norte-americano Improv Everywhere que tem como objectivo um só propósito, fazer rir. O ponto de encontro é na Praça Luís de Camões, perto da estátua, ou seja, ali ao lado da estação Baixa-Chiado.

A No Pants Subway Ride tem sido adoptada em várias capitais como Londres – onde é conhecida como No Trousers on The Tube Ride –, Moscovo, Ottawa, Madrid ou Paris. Algumas contrariedades e processos judiciais sem efeito depois, a iniciativa ganhou adeptos e continua a crescer. Pode acompanhar tudo sobre a No Pants Subway Ride lisboeta através da página do evento no Facebook.

