Mi casa es su casa. Mostra Espanha invade 20 cidades portuguesas

A invasão espanhola começa segunda-feira, dia 6 de Setembro, e dura até Janeiro de 2022, com dezenas de concertos, exposições, cinema, artes cénicas e conferências espalhadas por 20 cidades portuguesas, de Lagos a Bragança. É a quarta edição da bienal Mostra Espanha, que arranca em Lisboa já na próxima semana com Ars fatum – Máscaras que falam, uma exposição de esculturas em cerâmica das últimas edições do Festival Internacional de Teatro Clássico de Mérida, para ver até 3 de Outubro no Teatro Romano (3€).

Ainda na capital, mais para o final do mês, inaugura Fahrenheit 2021, com obras de Luís Costillho (1956-2019). O anfitrião é o Instituto Cervantes, que acolhe uma selecção de trabalhos que vão de 2005 até ao falecimento do importante artista plástico estremenho. A entrada é gratuita.

DR Fahrenheit 2021 de Luís Costillho

O festival internacional Quinzena de Dança de Almada, que vai de 23 de Setembro a 17 de Outubro, inclui uma secção Espanha. A Muestra de Videodanza, marcada para 28 de Setembro às 18.00 no Cervantes, apresenta curtas com o máximo de 8 minutos com diferentes visões e perspectivas de artistas espanhóis, como Esther Latorre e Hugo Pereira. Também este evento é grátis.

DR Muestra de Videodanza

Se planear uma escapadinha à volta de Lisboa, também pode descobrir mais Espanha: a Fundação D. Luís, em Cascais, recebe a exposição Núria Vidal. Redención a 9 de Outubro; o Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, dá palco a La vida secreta. Una ópera de bolsillo, um espectáculo que retrata o mundo surrealista de Salvador Dalí.

Há muito mais para ver pelo país fora, sempre em espanhol: passe pelo site para marcar na agenda – e no mapa – o melhor da Mostra Espanha.

