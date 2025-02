Michelin revela destinos gastronómicos mais entusiasmantes do mundo para 2025

O prestigiado guia destacou quatro regiões na Ásia, três nas Américas e outras três na Europa, e todos vão estar no olho do furacão gastronómico este ano.

O que é que faz girar o mundo? Será o amor, será o dinheiro? Se nos perguntarem, é a comida – é por isso que dedicámos tanto amor ao nosso ranking das melhores cidades do mundo para comer (e é por isso que o TasteAtlas e o TripAdvisor também entraram na conversa).

E aqui não há como negar a importância que tem o reconhecimento da Michelin. Quer seja um empresário da restauração, um chef de cozinha, um empregado de mesa ou apenas um comensal, toda a gente o sabe. É por isso que a lista de destinos gastronómicos mais excitantes para 2025, recentemente anunciada pelo guia, é tão aliciante.

Uma das entradas para as Américas é a Cidade do México, “onde as tradições antigas se encontram com a criatividade de vanguarda, o que significa que os amantes da gastronomia podem experimentar desde os tacos de rua à gastronomia mexicana de duas estrelas”, nota a Michelin.

O guia só foi alargado para incluir o México em Maio de 2024 e recomenda os restaurantes Pujol e Quintonil, com duas estrelas, bem como locais como o Mercado de San Juan para comida de rua. Os pratos clássicos incluem tacos al pastor, tamales (massa de milho que é normalmente servida numa folha de bananeira, recheada com carne e queijo) e pozole (uma sopa de lima e saborosa recheada com carne de porco ou frango). Aqui estão os nossos restaurantes predilectos da Cidade do México.

Na Ásia, a província chinesa de Fujian, na costa, é reconhecida pelos seus caldos leves e aromáticos e pelos seus pratos de marisco. Na Europa, o destaque vai para Viena, cidade onde se tem registado uma entusiasmante emergência de abordagens modernas às suas raízes tradicionais austro-húngaras.

Os destinos gastronómicos mais entusiasmantes para 2025, segundo o Guia Michelin

As Américas

Austin, EUA

Miami, EUA

Cidade do México, México

Ásia

Banguecoque, Koh Samui e Phuket, Tailândia

Osaka, Japão

Fujian, China

Da Nang, Vietname

Europa

Viena, Áustria

Amesterdão, Países Baixos

Bath, Inglaterra

