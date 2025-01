Com artistas como Samuel Úria, Manel Cruz ou Bia Maria, o festival MicroSons vai regressar a Palmela com um ambicioso cartaz. De sexta-feira, 24, a sábado, 25 de Janeiro, no Cine-Teatro S. João, realizar-se-á mais uma edição deste evento, que incide um foco especial em cantautores portugueses consagrados e emergentes.

O primeiro dia conta com Samuel Úria, que vai apresentar o seu disco mais recente, 2000 A.D. Este trabalho é inspirado num ano 2000 fictício, uma época que nos deveria ter trazido carros voadores e outras novidades, mas trouxe apenas desilusões. Isto inspirou o artista a escrever canções sobre o desencantamento que marcou o fim do século, mas sem deixar de incluir uma aura de esperança.

Paulo Ribeiro e MaZela, uma jovem artista que, em Novembro do ano passado, editou o EP de estreia, Desgostos em Canções de Colo, também actuam na sexta-feira, 24.

Para encerrar o festival, a 25, sobem ao palco Manel Cruz, num registo a solo que inclui temas de Vida Nova (2019), além de canções dos Ornatos Violeta ou de Foge Foge Bandido, Ivo Palitos e Bia Maria, que editou, no final de 2024, o primeiro álbum, Qualquer um pode cantar. Este trabalho tem como mote o poder e as capacidades da voz, com a cantora de Ourém a defender que todos temos uma voz que deve ser ouvida e que merecemos a oportunidade de nos expressarmos.

Além da música, o MicroSons tem uma forte componente gastronómica, com uma aposta na presença dos vinhos da região de Palmela. Serão convidados alguns dos principais produtores locais a estarem presentes no recinto, reforçando a ligação com a comunidade e oferecendo ao público a possibilidade de vivenciar uma experiência de proximidade com o território.

Cine-Teatro S. João (Palmela). 24-25 Jan (Sex-Sáb). 21.00. 15€

