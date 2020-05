Mihso: a nova marca de sweatshirts made in Portugal

A Mihso é a nova marca portuguesa de sweatshirts que chegou para animar o seu guarda-roupa. Para já, vai encontrar à venda um modelo com três padrões originais e diferentes.

A marca foi criada por Mafalda Semedo. Como não encontrava artigos deste género no mercado, decidiu arregaçar as mangas. "Encontrava dezenas de sweats com padrões para os meus filhos. Mas, quando procurava para mim algo do género, só via lisas, ou com estampagens muito localizadas. Nunca este tipo de padrões all-over”, diz Mafalda, em comunicado.

A ideia é que estas camisolas sejam práticas, confortáveis e fáceis de conjugar com outras peças. O resultado é um modelo de sweatshirt com mangas raglan, disponível em três padrões: Nadadoras, Tutti Frutti e Tangram, cada uma à venda por 69,90€. Os portes de envio são gratuitos.

O conceito para os padrões surge de ideias e memórias de infância de Mafalda, que depois passa o trabalho para ilustradores e designers portugueses, para criarem os padrões. Toda a produção está a cargo de pequenas empresas têxteis no Norte do país, e as camisolas são feitas em felpa, 100% algodão. “Conheço pelo nome todas as pessoas que tocaram em cada uma das camisolas”, garante Mafalda.

