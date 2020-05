Mil semanas de treino grátis para profissionais de saúde nos ginásios Jazzy

O Dia Internacional do Enfermeiro, celebrado esta terça-feira, 12 de Maio, é assinalado pelo grupo Jazzy com a oferta de uma semana de treinos grátis a mil profissionais da área.

No dia em que se celebra o Dia Internacional do Enfermeiro, as escolas de dança Jazzy vão oferecer mil semanas gratuitas de utilização dos seus ginásios e escolas a mil profissionais de saúde.

Numa altura em que estes profissionais estão sujeitos a uma carga de trabalho e de pressão ainda maiores devido à pandemia, o grupo que é constituído pelos Jazzy Dance Studios, a Academia Life Club, o Jazzy Life Club e o Jazzy Fight Club, lança esta iniciativa para “diminuir os efeitos do stress, aumentar a sensação de bem-estar e melhorar o humor”.

Cada profissional de saúde terá direito a uma semana de utilização grátis nos diferentes espaços do grupo. Os interessados têm de se candidatarem através do preenchimento um questionário, sendo depois contactados para agendar a semana de treino, numa data conveniente.

