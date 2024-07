Miso, chocolate branco ou matcha. As cookies da Bake Bros podem levar qualquer coisa

Ora são crocantes, ora são recheadas. Ora são grandes, ora são mini. Quando abrimos um pacote, comemos uma, mas num ápice chegamos à segunda, à terceira, ou à quarta. No fim, restam as migalhas e, se não tivermos cuidado, elas ficam em todo o lado. As bolachas da Bake Bros também são dessas que deixam migalhas. Os irmãos Francisco Ruah e Manuel Fonseca puseram mãos à obra para criar umas bolachas que, crocantes por fora e cremosas por dentro, querem-se ao estilo americano. O espaço no Saldanha abriu em Junho e no primeiro dia até fez fila à porta.

Se Manuel, de 24 anos, trabalha em finanças, o irmão Francisco, de 30 anos, desde cedo que começou a trabalhar na área da hotelaria. De limpar o chão a organizar contas, sabe "fazer tudo", garante numa visita à Bake Bros. É, precisamente, Francisco que encontramos ao balcão. Desde o início, ficou decidido que ele seria a cara da marca, enquanto Manuel, que neste momento se encontra em Inglaterra a fazer um mestrado, se deixa ficar nos bastidores. Foi depois de Francisco viver nos EUA e em Inglaterra que surgiu a vontade de criar a marca. Há um ano e meio, o plano avançou. “Nós em Inglaterra temos a Ben’s Cookies e a Crème – duas marcas de referência em Londres –, e quando queres um doce, uma bolacha, é lá que vais. E nós gostamos muito daquilo, saímos de casa de propósito para ir buscar uma bolacha daquelas”, diz.

© Francisco Romão Pereira Francisco Ruah da Bake Bros

Na hora de trazer o conceito para Lisboa, os irmãos conduziram um estudo de mercado e, apesar de haver outras marcas de cookies semelhantes na cidade, Francisco assegura que a Bake Bros se distingue, quer pela qualidade, quer pelos sabores. Foram precisas mais de 60 tentativas para acertar na receita, mas com uma pequena ajuda de um amigo chef, os irmãos chegaram à fórmula certa. “Eu adoro cozinhar, especialmente doces, gosto muito. Vem dos meus avós, que sempre foram muito pasteleiros. Na época da Covid, também cozinhava, não havia nada para fazer e comecei a ter ainda mais gosto. Fui fazendo, fui buscar receitas, fui inventando”, recorda Francisco. Todas as manhãs, saem novas fornadas, para garantir a frescura das bolachas durante o dia. Na inauguração, no dia 14 de Junho, Francisco relata que a fila chegou a dar a volta ao prédio e foram vendidas mais de 400 bolachas, o que levou a que a abertura oficial fosse adiada uns dias.

Neste momento, há cinco sabores disponíveis no menu. “O que tentámos fazer foi não ser aquela típica bolacha com Kit Kat, com Oreo, com chocolate, com recheio de Nutella, qualquer bolacha é boa com Nutella, não é? Quisemos diferenciar-nos um bocadinho com o sabor.” À clássica (3,50€), com pepitas de chocolate, juntam-se a de aveia (4€), que é glúten free; a de miso e chocolate branco (4€); a de pistáchio (4,20€), que leva matcha e chocolate branco; e finalmente a de red velvet (4,10€), com marshmallow feito na casa. Apesar de a cozinha não ser grande, tenta-se que tudo seja feito em casa.

© Francisco Romão Pereira

Tal como a cozinha, o resto do espaço também não é grande. Desenhado pela mãe de Francisco, que é arquitecta de interiores, é minimalista. Do lado oposto ao balcão, decorado com azulejos brancos, existe um outro balcão, junto à parede, com bancos para sentar. O andar de cima ainda não é utilizado, mas a ideia é que passe a ser um lugar para as pessoas poderem trabalhar. Os tons, em branco e laranja, combinam com o design da marca, que reflecte o estilo descontraído e a irmandade de Francisco e Manuel. Em breve, talvez no fim deste mês, a Bake Bros também terá uma esplanada, já que o proprietário nota que os clientes, principalmente os portugueses, gostam de pedir e ficar. Mesmo assim, continua a haver quem goste de comprar para levar, como é o caso de quem entrou na Bake Bros, enquanto conversávamos com Francisco, que de cinco em cinco minutos se tinha de levantar para se pôr atrás do balcão.

Para acompanhar as bolachas, há opções de café. Torrado e moído aqui, é orgânico e há uma mistura do Brasil e da Etiópia e café da Colômbia. Além do americano (1,60€) e do expresso (1,50€), há ainda cappuccino (2,80€), flat white (3€), latte normal (3,20€) e vegan (3,50€), e também chá (1,50€).

© Francisco Romão Pereira

A esplanada não é a única novidade que a Bake Bros tem preparada. Há já três sabores em preparação para serem lançados, um deles já tem data marcada para este Outono e Francisco avança que “não é um sabor parecido com nada” ao que encontramos no mercado. Para o futuro, o desejo é abrir mais lojas e expandir o negócio.

Avenida Casal Ribeiro 53B. 932 389 938. Seg-Dom 10.00-19.00

