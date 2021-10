Miss Drag Lisboa: conheça a realeza alfacinha

A quarta edição do concurso Miss Drag Lisboa está marcada para 6 de Novembro no Estúdio Time Out. Apresentamos as concorrentes ao título de rainha drag da cidade.

Em 2020, e apesar de terem aberto inscrições em Fevereiro, a organização decidiu não coroar a Miss Drag Lisboa devido à pandemia. Este ano, o concurso que elege a melhor drag queen da cidade regressa daqui a menos de um mês, a 6 de Novembro, um sábado.

Será no Estúdio Time Out, no Time Out Market, em Lisboa, e os bilhetes foram postos à venda na terça-feira em duas modalidades: plateia em pé (12€) e plateia sentada (20€). Depois de um longo período sem festas e com shows de drag queens a acontecerem exclusivamente online, a cidade volta a ganhar vida – e perucas e maquilhagem.

São oito as concorrentes ao título do concurso que se inspira nos talent shows clássicos e em RuPaul’s Drag Race. As concorrentes terão de participar em dois desfiles e uma prova de talento e as três escolhidas pelo júri disputam a coroa num lyp sync final.

Babaya Samambaya, eleita Miss Drag Lisboa em 2019 e também semi-finalista do Got Talent Portugal em 2020, entregará a coroa à sucessora do trono. Antes dela, Lola Herself, que este ano participou na campanha LGBT+ da Levi’s, foi a vencedora do concurso em 2018, e Sylvia Koonz, residente do Trumps e jurada do All Together Now, na TVI, ganhou a primeira edição, em 2017.

A ideia do concurso foi do luso-canadiano Adam Moço (na pele de Miss Moço), que vem de propósito de Toronto para apresentar a quarta edição. Em 2017, juntou-se a Miguel Rita e juntos criaram o primeiro Miss Drag Lisboa, na Galeria Zé dos Bois. Nas edições seguintes o concurso aconteceu num espaço bem maior, no Estúdio Time Out, e os bilhetes têm esgotado.

Imperatrisha (“tarot e spiritual advisor”, segundo o seu Instagram, e repetente do concurso), Suprema Prosperity (cujo lema é “Witch, please”), Çirce (assim mesmo, com cedilha, que diz ser “essencialmente um cartoon”, bastante popular nos comentários de Instagram do Miss Drag Lisboa), Bolör (vinda do Porto), Kara Kills (uma das favoritas, a avaliar pelos comentários de Instagram), Mary Poppers (de barba, porque “God don’t shave the queen”), Wilda Light (do Algarve) e Star Butterfly (“She aims to tease”), são as concorrentes deste ano.

O Miss Drag Lisboa 2021 conta com uma performance da vencedora de 2019, Babaya Samambaia, e também das três finalistas da edição anterior: Morgana, Demi Starlight e Aphrodiet.

O júri é composto pela drag queen Belle Dommage, pelo maquilhador Miguel Stapleton e pelo actor Vítor D'Andrade. O prémio ainda está no segredo das deusas.

Estúdio Time Out. Sáb, 6 de Novembro. 22.30. 12-20€.