Quem disse que os festivais de música só acontecem no Verão? O Misty Fest regressa esta sexta-feira, 1 de Novembro, com uma actuação de Maria João & André Mehmari, que vão apresentar o seu novo álbum, Algodão, na Casa da Música, no Porto. A dupla volta a actuar no dia 8 no Teatro São Luiz, no arranque do festival em Lisboa.

O certame desdobra-se em várias cidades do país, nomeadamente, Porto, Lisboa, Braga, Espinho e Loulé. Os concertos acontecem nas principais salas destes locais e vão acontecer até ao primeiro dia de Dezembro.

Entre os principais destaques está Nancy Vieira. Após uma longa digressão pelo país e pela Polónia, a cantora de origem cabo-verdiana tem um encontro marcado com o público nortenho a 2 de novembro, na Casa da Música. Vem mostrar Gente, o seu disco mais recente, que serve como um local de encontro para a morna, o samba e o fado crioulo. No dia 15 vai voltar a apresentar este trabalho no B.Leza, em Lisboa.

O cartaz conta com vários artistas de referência nacional e internacional e volta a primar por ser uma selecção ecléctica, com estilos que vão da morna ao jazz, da música clássica à electrónica, da acústica dos pianos à delicadeza dos sintetizadores, do fado e da guitarra portuguesa passando pela pop electrónica até ao flamenco.

Vamos poder assistir ao regresso de Karl Seglem, que já esteve no festival em 2021, e às estreias de Seglem, Sven Helbig, Brandee Younger, Rocío Marquéz & Bronquio, Two Lanes, GoGo Penguin e Daudi Matsiko, Nills Hoffmann e de Tony Ann, a actuar pela primeira vez em Portugal.

Os artistas nacionais que vão marcar presença no Misty Fest são Lina_, que trará o multipremiado Fado Camões a Lisboa (27 Nov) e ao Porto (30 Nov); Manuel Fúria, com o seu muito aguardado aos palcos, em Lisboa (29 Nov) e Porto (1 Dez) depois do lançamento de Os Perdedores; Luiz Caracol (28 Nov, em Lisboa, e 29 Nov, no Porto) a apresentar Sou; e Salvador Sobral que vai estar a tocar o seu disco mais recente, Timbre, no Porto (26 Nov), Lisboa (27 Nov) e Braga (29 Nov).

