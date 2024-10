MNAA reúne obras de Piero della Francesca há muito separadas

Faz lembrar o milagre dos pães. Onde ontem existia um Piero della Francesca, hoje existem dois. Estão lado a lado, no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), na Sala do Tecto Pintado: a pintura Santo Agostinho, da colecção do MNAA, e a de São Nicolau Tolentino, do Museo Poldi Pezzoli, ambas pertencentes ao políptico do Convento de Santo Agostinho de Borgo Sansepolcro, mas actualmente separadas e residentes em diferentes museus. O MNAA resolveu providenciar para que as duas obras deste mestre do Renascimento, encomendadas em 1454 e concluídas em 1469, pudessem de novo ser vistas juntas, a partir desta sexta-feira, 11 de Outubro.

Piero della Francesca nasceu em 1412 na pequena cidade de Borgo Sansepolcro, onde terá feito os seus estudos básicos. Pensa-se que mais tarde tenha feito a aprendizagem artística com dois mestres com quem veio a colaborar: António de Anghiari (ativo 1430-1462) e Domenico Veneziano (c. 1410-1461). Na corte de Federico Montefeltro, duque de Urbino, estudou matemática, geometria e perspectiva, disciplinas que trouxeram rigor renascentista à sua pintura na construção do espaço e das figuras.

A encomenda do retábulo pelos Eremitas de Santo Agostinho apanhou Piero numa fase em que tinha em mãos algumas das que viriam a ser as suas obras maiores: os frescos da Santa Cruz, na Igreja de São Francisco de Arezzo (1452-1457), o altar da Misericórdia de Sansepolcro (1460-1462) e o retábulo de Santo António de Perugia (1467-1469), para além de trabalhos para o duque de Urbino e para o papa Pio II. Além disso, a pintura tinha de ser executada num altar de madeira do gótico tardio, que lhe impunha algumas limitações. Tudo isto terá contribuído para que a encomenda de 1454 só estivesse concluída em 1469.

Piero dela Francesca morreu em 1492 e nunca soube da turbulenta história da sua obra. Em 1555, os Eremitas de Santo Agostinho venderam o convento, o retábulo foi para a igreja paroquial e no século seguinte as suas partes já se encontravam dispersas. A tábua central, dedicada à Virgem, desapareceu, mas conservaram-se as tábuas maiores: Santo Agostinho, hoje na posse do MNAA, o arcanjo São Miguel, São João Evangelista e São Nicolau Tolentino, hoje no Museo Poldi Pezzoli. Graças a esta iniciativa de colaboração dos dois museus, estas duas importantes peças podem de novo ser vistas juntas.

G. & L. Malcangi San Nicola da Tolentino

Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), Sala do Tecto Pintado. 11 Out-15 Dez. Ter-Dom 10.00-18.00. 10€, com entrada gratuita para residentes ao abrigo das 52 entradas livres em museus e monumentos nacionais

