Moda, publicidade e vida selvagem. Fotografias de David Yarrow chegam a Lisboa

Fotógrafo, milionário, filantropo. David Yarrow nasceu na Escócia, cedo se tornou viajante e fascinado pela vida selvagem. Em criança, contou ao Financial Times, marcou-o uma viagem a Durban, na África do Sul. "Lembro-me de ver muitas cobras parecidas com mambas verdes e de me dizerem que podiam matar." Também não esqueceu os estádios, onde viu os Rangers ou o Celtic. E foi no desporto, aliás, que começou a carreira de fotógrafo – quem se esquece da fotografia de Diego Maradona, erguendo a taça de campeão do mundo de 1986, no México? –, a par da gestão de capitais. Hoje, tem fotografias leiloadas por centenas de milhares de euros. Os dois mundos uniram-se.

Este é um possível "storytelling", bastante breve, da vida de Yarrow. O outro é a exposição que inaugura a 22 de Maio em Lisboa, de nome "Storytelling", em que o escocês que se estreia agora em solo nacional mostra obras desde a década de 1990 até hoje. No espaço temporário da galeria algarvia In The Pink, na Rua de Santo António à Estrela, estarão imagens facilmente reconhecíveis, como a publicidade para a Pepsi com a super-modelo Cindy Crawford, o duo chita-Cara Delevingne no deserto da Namíbia ou "Catwalk", em que um leão caminha em direcção à câmara, rodeado por membros do povo Zulu, como num desfile de moda. "Já fui a desfiles de moda suficientes na minha vida para saber que é um teatro e os participantes tendem a ser unidos na sua paixão e comportamento. Pode haver mais refinamento cultural nos desfiles de moda de Paris do que num jogo de futebol de um clube, mas ambos os teatros atraem tribos. (...) O meu plano era levar cerca de 100 zulus adultos para o plateau, todos vestidos com trajes tradicionais e armados com lanças e escudos. A notícia espalhou-se e não faltaram candidatos", conta o fotógrafo na sua página profissional.

David Yarrow Catwalk

David Yarrow Diamonds in the sky

Fascinado pela vida selvagem, Yarrow tem-na procurado em lugares remotos de todo o mundo. Obcecado pela montagem do cenário perfeito, chegou a fazer voar um lobo em primeira classe para fotografá-lo em Wall Street. O acto excêntrico, que Yarrow pode dar-se ao luxo de executar, resultou, entre outras cópias, numa impressão assinada por Leonardo DiCaprio e Martin Scorsese, com Jordan Belfort – os três grandes do filme O Lobo de Wall Street (2013) – e vendida por 200 mil dólares em 2019.

David Yarrow The Village People

David Yarrow Royal Ascot

Nem os negócios nem a forma como trabalha David Yarrow são segredo. Os métodos, as ideias e as produções são, aliás, partilhadas em detalhe pelo autor, sem subterfúgios, em entrevistas e até no seu site. O mesmo se passa com a forma como usa uma boa parte do dinheiro ganho com as obras: durante a carreira, o fotógrafo somou mais de 120 milhões de dólares em vendas e angariou 15 milhões de dólares para a conservação de espécies e várias causas sociais, como o tratamento de crianças com cancro. Em 2023, criou a David Yarrow Family Foundation. E continuará a fotografar.

Rua de Santo António à Estrela, 74 (Estrela). 22 Mai-1 Jun, 10.00-18.00. Entrada livre

