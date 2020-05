ModaLisboa já abriu concurso para jovens designers apresentaram as suas colecções

“Vamos desenhar o amanhã” – o desafio é da Associação ModaLisboa que volta a abrir candidaturas para o concurso anual de jovens designers Sangue Novo. Os vencedores terão oportunidade de ver a sua colecção apresentada nas passerelles das próximas duas edições do evento, em Outubro e em Março de 2021.

Em todas as edições, a passerelle é estreada pela plataforma Sangue Novo, composta por um grupo de jovens resultante deste concurso, dirigido a alunos finalistas de cursos superiores e profissionais em Design de Moda e aberto também a jovens designers recém-formados que estejam a iniciar a sua marca. Esta edição do concurso Sangue Novo está aberta apenas a designers nacionais.

“A importância de incentivar a criação vive um momento sem precedentes. Nós vivemos um momento sem precedentes. O único caminho é, por isso, para adiante. Juntos, vamos desenhar o amanhã”, refere a organização em comunicado.

Uma vez que os tempos que se vivem não são os habituais, também as regras do jogo tiveram de se adaptar às circunstâncias. As candidaturas são digitais e dos dez coordenados enviados, o grupo de jurados escolherá cinco que passarão à confecção. “Isto não só obedece às medidas de segurança esperadas nesta fase, como diminui o peso económico das colecções dos dez designers selecionados. Estes criativos apresentarão a coleção em Outubro, e cinco serão selecionados para a fase final, em Março”, acrescentam.

Os cinco jovens designers que vencerem a primeira fase terão um prémio de mil euros para confeccionar a próxima colecção a ser apresentada em Março de 2021, sendo que um deles receberá o habitual prémio The Feeting Room, concept store em Lisboa e no Porto, onde poderá ver a sua colecção à venda.

Na final, em Março, este prémio é novamente atribuído e a ele juntam-se outros dois, os Prémios ModaLisboa x Tintex Textiles e o ModaLisboa x Polimoda. O primeiro consiste numa residência de três semanas na Tintex Textiles, onde podem desenvolver uma colecção-cápsula com materiais Tintex, uma bolsa de 500€ e um prémio monetário de 1500€ atribuído pela ModaLisboa para o desenvolvimento de uma nova colecção, a apresentar na plataforma Workstation da ModaLisboa, em Outubro de 2021.

O prémio ModaLisboa x Polimoda será um mestrado na escola Polimoda em Fashion Design (com início em Outubro de 2021) ou em Collection Design (com início em Janeiro de 2022), no valor de 28 mil euros, e receberá uma bolsa de 3500€, bem como a apresentação na plataforma Workstation da ModaLisboa.

As candidaturas estão abertas até 20 de Julho e deverão ser enviadas para sangue.novo@modalisboa.pt até às 17.00 desse dia. O regulamento está todo aqui, caso restem dúvidas.

