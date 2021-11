ModaLisboa: loja pop-up reúne designers e pequenos negócios

A atmosfera natalícia toma conta da cidade e a moda não é excepção. A partir desta quinta-feira, dia 25 de Novembro, a sede da Associação ModaLisboa recebe a Pop-up Store de Natal, uma loja temporária que se vai manter de portas abertas durante três semanas. Nesta edição, a segunda realizada este ano, participam 16 designers de moda e oito marcas, com peças de vestuário, jóias, arte e acessórios.

Com este espaço de venda directa ao público, a organização volta a incentivar lisboetas e visitantes a consumir moda portuguesa e a valorizar projectos nacionais pautados pelo conceito de slow fashion, ou seja, a comprar menos e melhor. Com curadoria da ModaLisboa, a loja pop-up promove ainda o comércio local e um consumo mais sustentável. Prova disso é a possibilidade de aceder a peças de designers, autores e artesãos com pequenos negócios, tudo numa só morada e desta vez com horário alargado até às 20.00. Adicionalmente, alguns deles propõem preços mais apelativos.

Esta edição da Pop-up Store de Natal tem a participação de jovens designers como Beatriz Jardinha, Carolina Machado, Filipe Augusto, entre outros, mas também de nomes consagrados da moda portuguesa, como é o caso de Dino Alves, Luís Buchinho, Nuno Baltazar e Nuno Gama. António - Handmade Story, Béhen, Call Me Gorgeous e Fora de Jogo são algumas marcas que vão marcar presença.

Associação ModaLisboa, Rua do Arsenal, 25. Ter-Sáb 12.00-20.00, de 25 de Novembro a 18 de Dezembro.