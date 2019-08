ModaLisboa regressa em Outubro no Campo de Santa Clara

As colecções Primavera/Verão 2020 vão desfilar para outra colina da cidade. A ModaLisboa regressa entre 10 e 13 de Outubro e muda-se para as Antigas Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento, no Campo de Santa Clara.

À 53.° edição, o evento muda-se de armas e bagagens do Pavilhão Carlos Lopes – onde decorreram as últimas quatro edições – para o alto da colina de Santa Clara. Nos últimos 28 anos em que a ModaLisboa foi dando o ar da sua graça, as localizações já variaram do Teatro São Luiz ao Museu da Marinha, do Centro Cultural de Belém ao Pátio da Galé.

O tema desta temporada já é conhecido também – para esta edição a ModaLisboa faz-se sob o mote COLLECTIVE que, explica a organização, “é um todo maior que a soma das suas partes, é um esforço colectivo que avança com alicerces na individualidade de cada criativo e que forma uma só força, uma só voz. Uma voz mais alta".

Oficinas Gerais de Fardamento e Equipamento (Santa Clara). 10-13 de Outubro.



