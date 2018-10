ModaLisboa: um documentário, um loja pop-up e desfiles abertos ao público

50 edições depois, a ModaLisboa está cada vez mais democrática, com eventos abertos ao público e um documentário a contar tudo o que foi e é este evento. Nesta edição, a 51ª, durante quatro dias há mesas redondas e conferências para discutir e falar sobre o negócio da moda, uma loja pop-up para designers e marcas nacionais, desfiles abertos ao público e ao ar livre. Isto tudo em torno do Pavilhão Carlos Lopes, para onde o evento se mudou há um ano.

Antes de rumar ao Parque Eduardo VII, a ModaLisboa está no pequeno ecrã com ModaLisboa 50, um documentário realizado por Márcio Simões com testemunhos de alguns dos nomes que marcaram a história da primeira semana de moda do país (estreia quarta, 10, às 23.00, na RTP2).

A história continua depois com esta nova edição, Multiplex, que quer reflectir a “forma viva, orgânica, polivalente, multidisciplinar, agregadora e imprevisível como a moda se desenvolve no mundo e entre as pessoas” e especialmente como isso aconteceu nos últimos 27 anos em Lisboa. O programa começa quinta-feira com uma Workstation renovada: há happenings de moda a partir das 16.00 com cinco designers portugueses emergentes (António Castro, Cristina Real, Filipe Augusto, João Oliveira e Tiago Loureiro) na Estufa Fria e durante os quatro dias, três fotógrafos e três ilustradores vão pendurando a sua visão sobre o evento.

Quinta às 18.00 há conversas rápidas sobre a influência do streetwear no design de moda, sexta há uma sessão de apresentação de portefólios destinada a recém-licenciados e jovens designers (16.30), e um debate sobre as relações entre artes, ofícios e moda (18.30). Sábado é dia de perguntas e respostas sobre a indústria portuguesa (18.00) e domingo há conversa sobre a música e a sua importância da moda (16.30). Todos sujeitos a inscrição.

A Wonder Room regressa com 19 marcas portuguesas e charriots de cinco designers; há uma exposição de calçado português promovida pela APICCAPS e uma instalação do Showcase ModaPortugal.

Na passerelle principal, dentro do Pavilhão Carlos Lopes, os criadores nacionais vão apresentar propostas para o Verão de 2019 – especial destaque para o regresso de Alexandra Moura e para o desfile de Nuno Gama no Museu Nacional de Arte Antiga. O colectivo AwayToMars (sábado, 16.00), Imauve e Duarte (domingo, 15.00) são abertos ao público, no Lago Botequim do Rei.

Pavilhão Carlos Lopes. Quinta a domingo a partir das 15.00.

