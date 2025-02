Monkey Mash celebra o sexto aniversário com bartenders internacionais ao balcão

O Monkey Mash, bar de cocktails de Emanuel Minez e Paulo Gomes, faz seis anos em Março e vai receber convidados de peso na terça-feira, 11, e na quarta-feira, 12. “Vêm da Bélgica, Dinamarca, Grécia, Suécia e Espanha, e são alguns dos melhores bartenders do mundo”, lê-se num comunicado enviado às redacções.

O grande destaque das festividades é a presença em Lisboa de Nikos Bakoulis, a 11 de Março, entre as 22.30 e as 00.30. Com uma abordagem inovadora à coqueteleria, é um dos cabecilhas do ateniense Line, considerado o sexto melhor bar do mundo (e o terceiro melhor da Europa) pelos eleitores de The World's Best 50 Bars.

Na primeira noite, vai ainda ser possível provar as receitas servidas por Ran Van Ongevalle, do premiado Bar Ran Van, em Bruges; e as reinterpretações de cocktails clássicos por Harry Bell, do Bird, em Copenhaga. Já no dia 12, também das 22.30 às 00.30, vamos conhecer as criações de Hedda Bruce, responsável pelo Tjoget, em Estocolmo; e de Mario Villalon, o inovador barman à frente do madrileno Angelita.

E isto é só o princípio

“Serão dois dias de festa dedicados ao melhor da mixologia [mundial], nos quais, para além de assinalarmos o aniversário do nosso Monkey Mash, queremos criar momentos de partilha, de troca de ideias e de convívio”, nota Paulo Gomes, também responsável pelo speakeasy Red Frog, prestes a completar dez anos, e pelo 18.68.

“Recebermos em Lisboa alguns dos nomes mais importantes da coquetelaria internacional tem sido uma aposta constante nos nossos bares. São momentos de partilha e troca de experiências fundamentais para as nossas equipas, e para nós, que também vamos regularmente lá fora mostrar o que se faz em Portugal”, aponta o seu sócio, Emanuel Minez, que promete mais surpresas ao longo do ano. “Muitos serão os convidados internacionais que farão parte da nossa programação”, avança.

Praça da Alegria, 66 B (Avenida). 11-12 Mar (Ter-Qua) 22.30-00.30

